Motor industrial

El Bages ha de ser líder, com ho va ser dos-cents anys enrere, de la reindustrialització verda i digital de Catalunya». Són paraules que aquesta setmana ha pronunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el decurs de la visita a l’empresa Esbo, ubicada a Sallent, que ha realitzat una inversió de 8,3 milions d’euros en un nova tecnologia d’automatització. El missatge d’Aragonès conté una realitat, que és que la comarca va tenir un pes crucial fa prop de dos segles en l’impuls industrial del país, i un desig que ben segur compartirien la pràctica totalitat dels habitants d’aquest territori. I, certament, aquests avenços es fan gràcies a l’aposta de grans emprenedors. Però no és menys cert que cal un marc adequat, en el qual les infraestructures són clau. Si el Govern vol que el Bages sigui aquest motor, té feina per endavant per resoldre comunicacions, viàries i ferroviàries, que posin la comarca en una situació d’igualtat i no de greuge com l’actual. Els deures gairebé no cal ni enumerar-los, de tants anys com fa que es reclamen. Perquè el motor tibi cal proporcionar-li energia.