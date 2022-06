Equilibris exteriors

L’Ajuntament de Manresa determinarà després de l’estiu el futur de les terrasses que van ser instal·lades en trams de calçada durant la covid amb la voluntat de permetre que els bars poguessin mantenir una part de la seva activitat en els mesos en què la utilització dels interiors estava molt limitada. Moltes de les terrasses van ser entrades amb calçador en espais força inversemblants, i el nombre va créixer fins a 204. Ara, superada la situació excepcional, les mesures excepcionals han de decaure, i cal tornar a una major exigència. Tanmateix, fer marxa enrere segurament no serà fàcil. Segurament hi haurà establiments que se sentiran molt perjudicats si perden la seva àrea exterior. L’Ajuntament haurà de ser sensible en aquest punt sense renunciar a l’objectiu de tornar a una ordenació sensata. I tot, amb un horitzó que pot canviar-ho tot substancialment, que és l’anunciada normativa que prohibirà fumar també a les terrasses. Si no poden acollir fumadors, potser les terrasses deixaran de ser tan importants per als bars. L’Ajuntament de Manresa, i tots els que es trobin en la mateixa situació, haurà de fer equilibris.