Passió per la feina

La Roser Gaya és una dona de 45 anys empoderada, directora de la seva pròpia hípica, Club Hípic 3 Aires de Sant Salvador de Guardiola, on treballa entre d’altres tasques com a Tècnica esportiva junt amb altres persones a qui té contractades.

Dic empoderada perquè la Roser va estudiar en una època en que el mon del cavall encara era molt desconegut. Un temps en que encara no existien uns estudis reglats que ordenessin la formació laboral en aquest àmbit. Llavors l’únic organisme que oferia algun tipus de curs era la Generalitat de Catalunya a l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre (ECAE) i no hi havia cap tipus d’itinerari marcat. Posteriorment van aparèixer els actuals estudis de Tècnic en grau mig en Activitats Eqüestres, Tècnic mig o superior Esportiu en Hípica i Tècnic superior en Activitats Agràries. Així és com queden regulades les diferents branques en que es pot especialitzar una persona interessada a treballar amb cavalls. Com a continuació d’aquests graus superiors es pot cursar estudis universitaris en veterinària.

També s’ha de tenir en compte que el món del cavall, igual com altres àmbits esportius, ha estat des dels seus orígens molt masculinitzat. Per això, una dona que no tan sols sigui bona en aquest camp sinó que es formi i que arribi a auto ocupar-se és tot un model a seguir.

Tal com ens explica ella mateixa, tenir el teu propi negoci i a més un negoci en el que has de treballar amb animals no és fàcil ja que requereix una dedicació de 365 dies a l’any amb una jornada de 10 a 12 hores diàries. «Treballes amb animals i ells han de menjar cada dia» el que suposa no poder tenir ni un dia de descans a l’any, ni un dia de llevar-te al matí i decidir que aquell dia aniràs a la platja ni de poder quedar-te a casa un dia de neu per gaudir de l’espectacle des de la finestra i sense passar fred.

Malgrat aquests aparents inconvenients a la Club Hípic 3 Aires es respira un ambient de benestar contagiós perquè és un indret on els animals hi estan molt ben atesos i les persones que els atenen també frueixen amb el seu treball.

Les persones que treballen amb cavalls són grans comunicadores i no tan sols per la comunicació entre professionals i clients o entre professores i alumnat sinó per la seva habilitat per comunicar-se i crear vincles afectius i d’assertivitat amb aquests animals.

La hípica és un esport olímpic i això implica disciplina, coneixement, compromís i una gran dosi de passió. Si algú que no sent passió per el mon equí vol dedicar-s’hi professionalment millor que no ho intenti perquè no sentirà recompensat el seu esforç. Quan a final de mes es fa el balanç entre ingressos i despeses de manteniment el sou que en resulta és el sou mig d’una persona mileurista. No és un sou per arribar a ser milionària però sí que serveix per anar fent i la satisfacció de poder treballa del teu hobby compensa la resta.

Article per al projecte de final de curs de 3r ESO de l’Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada