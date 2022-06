Un pas més a l’Agulla

El parc de l’Agulla és esmentat per molts manresans, molts visitants de Manresa i per molts usuaris de la ciutat procedents de les comarques de l’entorn com el principal atractiu de la capital del Bages, al davant de la Seu, del modernisme i de la Cova. Des dels temps en què a l’entorn de l’estany artificial amb prou feines hi havia espai enjardinat fins ara, s’ha recorregut molt camí, però el potencial del parc continua estant molt per explotar. Ahir, Marc Aloy i Àdria Mazcuñán, alcalde de Manresa i alcaldessa de Sant Fruitós, van inaugurar una endreça a l’entorn del parc per la banda de la carretera de Santpedor que suposa una millora clara, que eleva molt la dignitat de l’espai vist des del seu accés principal. És un pas endavant i cal aplaudir-lo. Tanmateix, queda moltíssim per fer. L’aparcament -ara retallat-, quan s’omple el solar del sud, acaba sent als camps del nord, on cadascú aparca com Déu li dona a entendre, i queda pendent el gran projecte d’ampliació que anava lligat al Parc Tecnològic i en el qual està tot per fer. L’Agulla no ha rebut històricament un tracte proporcional a la valoració que en fan els ciutadans. I això hauria d’anar canviant.