El futur del Museu

La transformació del vell col·legi de Sant Ignasi, fins ara Museu Comarcal de Manresa, en el futur Museu del Barroc de Catalunya, crema etapes després d’un llarg rosari d’interrupcions per raons diverses. Com sempre, un projecte de vuit milions d’euros com els que s’han vist amb una certa facilitat a les capitals provincials, a la Manresa infrafinançada avança amb grans dificultats. Tanmateix, el més important de la transformació de l’edifici ja està a la vista, i resulta encoratjador. Es perfila un edifici que, a falta de veure el resultat final, sembla haver resolt amb atreviment la dificultat que suposava girar el vell l’edifici cap a una plaça on, a més, hi ha l’obstacle de la capella del Rapte. El resultat es perfila singular i hauria de ser una peça rellevant del patrimoni de la ciutat. Farà una forta aportació a la renovació del sector -on ja s’han fet altres intervencions- i donarà valor al ric llegat barroc manresà. Tanmateix, res de tot això no serà realment important si el fons exposat, el que ha cedir la Generalitat, no és de primera fila. El museu és arquitectura i rehabilitació ara, però al llarg del temps ha de portar visitants. I això depèn del que s’hi vulgui exposar.