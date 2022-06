Junts amb crispetes

Tinc el cor dividit davant la consulta de JxCat a la militància per decidir si surt del Govern. Per una banda em fa por que respongui en sentit afirmatiu. Per l’altra en noto unes certes ganes fent pessigolles al meu ànim. Sóc una incertesa que camina (del llit al sofà i viceversa).

Provant de ser raonable, se m’acut que no és bona idea qüestionar una coalició de govern quan no fa ni tretze mesos de la seva constitució, i quan les raons per fer-ho guarden menys relació amb les dificultats de la tasca de l’Executiu que amb el relleu de dirigents i d’orientació a dins de Junts. Es planteja la ruptura perquè ara el sector amb ganes de trencar hi mana més que abans; una circumstància interna que amenaça d’externalitzar-se en forma de crisi política de gran abast, una possibilitat que en l’actual situació plantejaria més incògnites que perspectives engrescadores.

Però al mateix temps reconec que un dimoniet irresponsable està cridant en algú racó del meu cervell: «que trenquin, que trenquin!» El trapella es mor de ganes d’omplir una galleda de crispetes i asseure’s a gaudir de l’espectacle perquè, la veritat, ara mateix la cosa mena a l’ensopiment. Li passa com al dolent de la pel·lícula El talp (sobre la novel·la de John Le Carré), que espiava per als russos perquè «Anglaterra s’ha tornat molt avorrida».

Trencar la coalició no solucionaria cap dels problemes de la Generalitat ni del país, però tindria l’efecte d’un castell de focs que omple la vesprada de llums, colors i espetecs. Potser els qui saben el nom del president superarien l’actual 40%. Encara més: alguns despistats s’assabentarien que la Generalitat no és una companyia italiana d’assegurances (d’acord, l’acudit no és meu ni és nou).

Aquests són els arguments del dimoni burxador, però llavors l’àngel racionalista surt de la becaina i li diu: amb l’Estat collant-nos a cops de percentatge (25% en llengua, 36% en inversions...) només ens faltaria un xou. Que es deixin d’històries i es posin a treballar!