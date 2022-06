Límits a la muntanya

Un estudi realitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya conclou que la preservació del Pedraforca des del punt de vista geològic i ambiental és incompatible amb la presència de més de 133 persones cada dia al seu cim. És una xifra molt precisa que, segurament, podria haver estat arrodonida en qualsevol xifra similar, però ens diu que, si l’estudi l’encerta, la quantitat de persones que cada dia grimpen fins al capdamunt ha de ser molt inferior a la dels que ho fan en els dies de temporada alta en què la muntanya es converteix en una mena de concentració d’excursionistes. L’estudi també posa xifres al que poden assumir altres paratges del Cadí-Moixeró, com ara els Empedrats (200 persones) o les fonts del Llobregat (270). L’explosió de l’excursionisme, fins i tot per a zones que són gairebé d’escalada, ha modificat les regles del joc, i ho continuarà fent, perquè la massificació continuarà i s’incrementarà. Posar límits a l’accés a paratges com el massís del Pedraforca és complicat, però les administracions han de començar a pensar seriosament com fer-ho.