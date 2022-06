Bus a les eleccions

Un expert en planificació d’infraestructures de comunicació convocat pel Montepio, Andreu Esquius, es va afegir dijous a les veus que desaconsellen situar l’estació d’autobusos de Berga on la té prevista el govern de la CUP i ERC. Les opinions en aquesta mateixa línia són abundants, i els veïns de la Rasa dels Molins han deixat perfectament clar que pensen plantar una oposició ferma, cosa que es pot traduir en plets als tribunals que allarguin indefinidament la tramitació. Per altra banda, també és veritat que la Rasa dels Molins ofereix una centralitat útil per als usuaris i el solar està disponible, cosa que no passa a la Font del Ros, que és l’alternativa. Mentrestant, la ciutat és una de les quatre úniques capitals de comarca que no tenen estació de busos. El tema és punxegut, però prou important per assegurar-se que es pren una decisió correcta. A un any de les eleccions, aquesta ha de ser una tasca ineludible per als partits: la campanya ha de permetre conèixer el posicionament i els arguments de cada partit. El proper Ajuntament ha de poder avançar amb la seguretat que les urnes avalen la seva posició, i ha de poder decidir amb una legitimitat reforçada.