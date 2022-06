Misteris inescrutables

En català diem que allà on men- gen dos hi mengen tres, i un conegut refrany castellà ens recorda que no n’hi ha dos sense tres. De l’amor d’un home i una dona en surt un fill, i de la relació entre l’artista i la matèria, una obra d’art. Però el que és comprensible a nivell material, es complica moltíssim a nivell espiritual. Llegim a l’autobiografia d’Ignasi de Loiola la visió que va tenir, segurament al convent de Sant Domènec, de Déu Trinitat com tres tecles sonant a l’uníson i formant un acord perfecte: «L’enteniment començà a elevar-se-li com si veiés la Santíssima Trinitat en forma de tres tecles, amb tantes llàgrimes i sanglots que no podia més». L’Església ens recorda que el Pare va estimar tant el món que li va enviar el seu Fill perquè, a través de l’Esperit, nosaltres assolim la vida en plenitud. Voler investigar massa més sobre el misteri de la Trinitat, però, pot portar-nos a un territori tan desconegut com potencialment conflictiu.

Déu és un misteri que sobrepassa de molt les facultats humanes. Ningú l’ha vist mai, i algunes discussions teològiques poden esdevenir no només altament especulatives, sinó fins i tot perilloses. L’anomenada clàusula Filioque, en llatí, que es tradueix com «i del Fill», ha generat rius de tinta i greus enfrontaments que continuen sent encara avui un escull insalvable per apropar l’església catòlica i l’ortodoxa. De fet, alguns autors veuen en aquesta clàusula l’arrel de tots els problemes de les relacions dogmàtiques entre l’Orient i l’Occident. Procedeix l’Esperit Sant del Pare? O procedeix del Pare i del Fill? En qüestions tan insondables, que sobrepassen de molt les capacitats humanes, convé que l’home sigui humil i accepti els seus límits. Altrament, es peca de supèrbia. En l’àmbit de l’economia, Friedrich Hayek, premi Nobel l’any 1974, va atacar els qui pretenen saber tant com per dissenyar una nova societat. La societat és molt més complexa del que ens pensem, i la funció de l’economia és demostrar als homes el poc que saben sobre el que s’imaginen que poden dissenyar. Els intents d’enginyeria social de polítics i buròcrates són contraproduents, i comporten importants conseqüències negatives que no estaven planificades. Agustí d’Hipona passejava per la vora del mar meditant sobre el misteri de la Trinitat quan va veure un nen que intentava omplir un forat a la sorra amb tota l’aigua del mar. Si això és impossible, més impossible és encara tractar d’entendre el misteri de la Santíssima Trinitat.