Com si les relacions de parella no fossin ja prou complexes, ara tenim la proposta de la bona gent a PoliamorBages, que volen crear a la comarca una delegació de la xarxa en pro de les relacions amoroses entre tres o més persones. El que ens interessa avui és la funció dels mots en la pregunta: A vosaltres la idea us agrada? (Do you like the idea?). El complement indirecte català us esdevé el subjecte anglès you, i el subjecte català la idea esdevé el complement directe anglès the idea. Quin embolic!

Afortunadament hi ha una regla pràctica que ens pot ajudar a expressar-nos amb una mica més d’agilitat: el primer element personal de la frase catalana serà el primer element de la frase anglesa i, semblantment, el segon, indicat per la terminació del verb, serà el segon. Exemples:

M’agrades = I like you; T’agrado = You like me.

Penses que li (a ella) agradaré? = Do you think she will like me?

Agrada (ella) a tothom amb qui treballa = Everybody she works with likes her.