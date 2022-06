Revisió de la mobilitat

L’Ajuntament de Manresa va presentar divendres els resultats de la diagnosi de mobilitat de la ciutat que s’ha fet recentment com a prèvia del procés participatiu per definir el nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS). Segons el mateix Ajuntament, es tracta d’una eina bàsica per a l’administració local per planificar de manera integrada les xarxes que formen el sistema de transport de la ciutat i la mobilitat de les persones que hi viuen. La diagnosi ha permès obtenir una fotografia actual de la mobilitat a la ciutat, a partir de la qual s’iniciarà el debat per fer les propostes per al nou pla que substitueix l’encara vigent, caducat el 2018. Ja hi ha feina feta i és necessari valorar els passos endavant que s’estan fent en un tema tan cabdal per a qualsevol comunitat ciutadana com és la racionalització dels desplaçaments en una àrea urbana. D’altra banda, el nou pla de mobilitat es comença a formalitzar sense fer balanç de l’anterior. Caldria tenir en consideració que, sense detallar el grau d’acompliment d’un pla, difícilment es pot tenir confiança en un de nou.