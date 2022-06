Bus a Manresa

L’informe sobre la mobilitat a Manresa que serà el fonament de les futures polítiques municipals en aquesta matèria presenta dades demolidores que haurien de portar a reflexions i replantejaments. Els manresans només fan un 5% dels seus desplaçaments per la ciutat en transport públic. La major part la fan a peu (59%) i en el seu vehicle privat (36%). Tenint en compte que el servei de bus urbà li costa a la ciutat gairebé dos milions d’euros a l’any per compensar el dèficit del servei, sembla clar que alguna cosa hauria de millorar. Per començar, cal recordar que el bus urbà no té ni una sola parada dins del Barri Antic. Però no només aquesta dada convida a fer replantejaments. Els manresans que han d’anar a pobles de l’entorn -a Sant Joan, a Sant Fruitós, a Santpedor...- només agafen els busos interurbans en un 2,7% dels viatges. Es una dada que ens diu que, en la pràctica, aquest servei no existeix. Segur que la xifra seria diferent si veiéssim no els viatges des de Manresa sinó els viatges a Manresa però, tanmateix, un 2,7% ha de fer pensar. El resultat de tot plegat és una ciutat plena de cotxes que embussen i contaminen. I que paga un servei molt car.