Sostenibilitat insostenible

La sostenibilitat s’està tornant insostenible. El propi canvi climàtic es empeny a contribuir al seu agreujament. Per consciència mediambiental i una mica per economia intento sobreviure sense engegar l’aire condicionat a casa, jugant amb les persianes que s’apugen i s’abaixen, i dormint amb tot obert perquè entri la fresca del carrer al pis escalfat durant la jornada. Però ja m’explicaran quina fresca refrescarà el dormitori si la temperatura al carrer a les onze de la nit supera els 27 graus i no baixa dels 23 fins passades les tres de la matinada. Aquestes xifres aboquen al complicat dilema de ficar-se al llit quan toca i donar voltes i més voltes suant els llençols, o esperar que passin les hores pitjors veient una pel·lícula llarga des del balcó del menjador, amb permís dels mosquits. Però no pensin que la cosa s’acaba aquí. Un cop agafat el son amb la finestra del dormitori oberta de bat a bat, si aquesta està orientada a llevant passaran ben poques hores abans que un devessall de llum ho inundi tot, activant els sensors de desvetllar-se, amb la inestimable ajuda de tots els ocells de la ciutat i, especialment, del que saluda l’alba des de la gàbia d’una casa veïna. No conec la seva espècie, però puc dir que té més veu que el millor Luciano Pavarotti i desafina més que un servidor a la dutxa. Pardals, orenetes, coloms i el pajarracu dels veïns, tots junts per començar el dia amb alegria. Per tant, si m’he clapat a les tres i em desperto/desperten cap a les sis, aviat està fet el compte de les hores dormides, amb els corresponents efectes perniciosos sobre el conjunt de les activitats de la jornada. La tradició recomana compensar-ho amb una saludable migdiada mediterrània, però tampoc no és fàcil quan el termòmetre exterior marca més de trenta graus a les quatre de la tarda. I tot això, perquè la consciència verda (i la tarifa elèctrica) m’han fer prometre’m a mi mateix que no engegaria l’aire condicionat. Començo a sospitar que aquest fonamentalisme és tan dolent com qualsevol altre.