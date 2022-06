Comerç tancat

Just quan acabem de saber que un curiós estudi de la Generalitat defineix l’àrea comercial de Manresa i Igualada com la més viva del país considerant el nombre d’espais comercials ocupats entre els disponibles i el nombre de comerços que no siguin d’alimentació, sabem que el recompte periòdic dels comerciants de l’entorn de la plaça Major de Manresa quantifica un 41% de locals comercials tancats en la zona que va des de Sant Miquel fins a la Baixada dels Drets. L’ocupació al sector oscil·la, però el nombre de botigues buides es manté elevat, i ara assoleix un dels punts més elevats dels darrers anys. La que fou una de les vies comercials més importants de Manresa lluita per no caure en la desertització. Si en algun moment hi havia hagut símptomes que la situació es podia capgirar, no han tardat gaire a desaparèixer. L’actual govern va fer una actuació important a la Baixada dels Drets, que ha deixat de ser un monument als horrors urbanístics, però no hi ha una política de dinamització comercial del sector que pugui marcar una diferència. Mobilitat, aparcament i passejabilitat del sector es mantenen intactes. Si no canvia res, no canviarà res.