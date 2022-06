Jutges, jueces

De 376.000 contribuents (contribueixen, entre altres coses, a pagar el sou dels jutges) que demanen rebre les comunicacions del tribunal en català, el 81% la reben igualment en castellà. Què passa, súbdit. I, lògicament, els jutges redacten gairebé totes les sentències en castellà. S’havia aconseguit que en dictessin alguna en català quan la Generalitat els pagava un suplement per fer-ho, però ara que no cobren n’han perdut les ganes; sembla que la justícia és cega, però és capaç de veure els bitllets. Que això passi amb l’estament que imposa el 25% de castellà a les escoles indueix a produir torrents de fluids biliars, però siguem justos: els jutges reben molt poca pressió per deixar de comportar-se així. Al jutge gairebé tothom s’hi adreça en castellà. Els advocats catalanistes, també. I els acusats, encara més. Natural: només els herois se sobreposen a l’instint de supervivència que ens impulsa a agradar tant com puguem al senyor que ens té agafats pels dallonses. ¿Parlar castellà? I fer l’onada, si cal! Per tant, no és una qüestió de llengua, és una qüestió de poder. La Generalitat farà campanya dient que «Fer servir el català no canvia la sentència. Fes servir el català». Bonic. El problema és que ningú s’ho creu. I els jutges haurien de trobar insultant que ningú s’ho cregui. Però no fan res al respecte, o sigui, que no els deu importar. Ja tenen el poder.