Patum, i la resta

El govern de Berga, format per la CUP i ERC, va avançar ahir l’horari dels concerts de Patum previstos a la plaça Cim d’Estela, acatant una decisió d’un jutge de Barcelona a requeriment de la residència d’avis Berga Residencial, que considera que la celebració dels concerts a tocar de les seves instal·lacions perjudica els seus residents. El magistrat va obligar a acabar-los a la 1 i amb límit de so. La residència va portar al jutge un informe elaborat pels mateixos tècnics municipals de Berga que afirmen que la plaça no és un lloc adient. Es tracta d’uns concerts importants, altament concorreguts i que, tradicionalment, s’allarguen sempre fins molt entrada la matinada. En tancar edició no coneixíem com funcionarà la limitació de so i d’horari, ni si es repetirà els propers dies, però hi ha una reflexió escaient: la Patum és la gran festa de Berga, però una ciutat està formada per interessos i situacions vitals molt diferents, i tots han de conviure. Pensar que no hi ha res més que Patum és un error. El punt de vista de qui no vol alterar de cap a peus la seva vida per la festa ha de ser tingut en compte. Fer una gran Patum és prioritari, però no és l’únic important.