Contra el foc

Els primers compassos, del que es preveu que serà una gran lluita durant tot l’estiu entre els responsables d’extingir els incendis i uns boscos convertits en polvorins, estan sent d’una gran intensitat: temperatura extrema, sequedat absoluta, llamps incendiaris i marinades fortes s’han combinat per generar una situació d’alarma màxima que, a hores d’ara, està controlada. Els incendis que s’han iniciat en les darreres 72 hores, dos d’ells al Solsonès, tenien capacitat de generar una desgràcia monumental, amb milers d’hectàrees cremades i, potser, d’anys personals. De moment, no ha passat. De moment, l’empenta de bombers i ADF ha aturat els cops. El seu esforç mereix un aplaudiment. Tanmateix, la batalla serà llarga i s’entreveuen elements inquietants. Els Bombers de la Generalitat han assumit un control absolut dels incendis i del seu entorn que està generant queixes de les ADF i dels pagesos que veuen cremar el bosc al costat de casa. Els ADF volen més autonomia. És un tema complex i tècnic sobre el qual han d’opinar els experts. Però tot indica que l’entesa ha de millorar. La suma d’esforços ha de ser òptima. No es pot escapar cap energia.