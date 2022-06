Sense concerts a Patum

La resolució judicial dictada per una jutgessa de l’Audiència de Barcelona ha deixat Berga sense concerts de Patum. Aquesta és una afirmació que es podria donar per certa, però que no es pot exposar sense explicar quin és el camí que s’ha seguit. Un govern que ha pres decisions amb informes tècnics en contra, que ha atorgat tota la munició a qui ha volgut defensar el s seus interessos i que ha posat en evidència la gestió municipal. La resolució judicial ha provocat tres dies d’agitació per veure on es feien els concerts: el primer dia es va mantenir la programació al lloc canviant horaris i limitant decibels; el segon, es va traslladar a l’antic cinema Catalunya; i el tercer dia es va optar per la suspensió total. Els concerts, que havien de ser un punt de trobada per a tots els que no poden o no volen entrar a la plaça Sant Pere, no han complert amb la seva funció cap dels tres dies. Un van tancar d’hora, l’altre, el local va resultar petit, i el tercer no hi ha hagut música. Al govern li ha creat desgast i una feinada per intentar resoldre la situació. I la ciutat pagarà una factura elevada per concerts que s’han anul·lat, instal·lacions que no s’han fet servir i d’altres que s’han hagut de desmuntar.