Lasitskene, Díaz i els Estats

Hi ha un tòpic estúpid que afirma petulant que el futbol és l’opi del poble. No és cert: la droga dura de veritat són els Estats, amb tot el seu arsenal de pàtries, himnes i banderes: els Estats són estructures de poder que tenen com a principal objectiu deixar clar als individus que són propietat seva. Una lògica que s’ha fet servir per expulsar els atletes russos de les competicions internacionals: Maria Lasitskene, campiona olímpica de salt d’alçada, ha esclatat contra Thomas Bach, president del Comitè Olímpic Internacional (institució que s’omple la boca amb els valors universals i concedeix Jocs a la dictadura xinesa), i Sebastian Coe, president de World Athletics (la federació internacional d’atletisme que va portar els Mundials a la dictadura qatarí), perquè l’han apartat de les pistes per la seva ciutadania russa. Lasitskene, i d’altres, és víctima de la idea d’Estat: el valor de l’individu és el del seu passaport. Una lògica perversa que també perjudica, per exemple, Jordan Díaz, un portent del triple salt que va abandonar la delegació cubana en una estada a Europa i ara té la nacionalitat espanyola. Però no podrà participar en els Campionats del Món ni en els d’Europa d’aquest estiu, on seria clar aspirant a medalla. Per què? Perquè World Athletics, condescent amb la dictadura cubana, té una norma segons la qual un atleta que canvia de país no pot competir als grans torneigs fins que no han passat tres anys. No és nou, però continua indignant que la federació es posi al costat d’un règim criminal i no dels atletes. Els Estats són un mal del que ens hauríem d’anar curant.