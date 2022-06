Jocs, un final penós

El Pirineu, molt directament la Cerdanya i l’Alt Urgell, i més indirectament el Berguedà i el Solsonès, acaba de perdre una oportunitat abans que s’arribés a saber en què consistia exactament aquesta oportunitat. Abans que hi hagués prou informació i prou concreció per tal que els ciutadans puguin decidir si estan a favor de la celebració d’uns Jocs d’Hivern, la política ha enviat el projecte de jocs del 2030 a la paperera i l’ha ajornat quatre anys, o indefinidament. El Comitè Olímpic Espanyol, d’acord amb el Govern espanyol, ha preferit liquidar el projecte abans que acceptar, com havia apuntat que faria, la possibilitat d’una candidatura catalana amb socis internacionals. El president d’Aragó, Javier Lambán, s’ha sortit amb la seva. El projecte que hi havia a sobre la taula era una iniciativa catalana amb col·laboració aragonesa, però Lambán volia una candidatura espanyola situada a Aragó i Catalunya. La diferència és essencial. I si una candidatura catalana hagués tirant endavant, Lambán hauria muntat un circ victimista que el PSOE no ha estat disposat ni a impedir ni a assumir. Els Jocs s’han fos abans de ser res. Més lamentable no pot ser.