Monarquia i immunitat

A grans trets, les monarquies poden ser absolutes o parlamentàries, en funció d’això el més normal és que en una monarquia absoluta la immunitat del rei sigui absoluta i en una monarquia parlamentària la immunitat sigui parlamentària, per entendre’ns, pels casos que afectin la seva funció pública. Doncs resulta que això no sempre funciona així, a l’estat espanyol tots els alts poders públics han deixat molt clar que la immunitat del rei és absoluta. A causa de això es podria donar el cas que el rei Felip VI, cansat de menjar sopa de bledes, en un acte públic i davant de tothom li fotés un tret al cap a la reina Letícia. Llavors què dirien els alts poders de l’estat, que té immunitat absoluta? No passaria res? Doncs segons la interpretació que han fet de la constitució espanyola en el cas del rei Juan Carlos I no passaria res, ja que el rei té immunitat absoluta. El rei Juan Carlos I amb el coneixement, permissivitat i potser complicitat de tots aquests alts poders de l’estat, com a mínim, ha cobrat comissions il·legals, ha defraudat a hisenda i no se li pot imputar res.

Ja sé que no és el mateix matar, defraudar o cobrar comissions il·legals, però els tres casos son delictes, en una democràcia plena, qui els comet, sigui qui sigui, ha de ser jutjat i si cal empresonat.

Conclusió, per aquest i alguns altres motius en l’estat Espanyol no hi ha una democràcia plena i els alts poders de l’estat no fan res per posar-hi remei, no fos cas que també ells tinguessin d’entrar a presó.

PSOE, PP i VOX han tornat a impedir que el parlament pugui limitar aquesta immunitat, tot i les reiterades declaracions del president Pedro Sánchez de la necessitat de fer-ho, inclús dient que segur que el cap de l’Estat hi estaria d’acord. Potser s’han mirat les informacions secretes que tenen sobre el tema i resulta que el rei actual hi està tan emmerdat com el seu pare. Si no, no s’entén el canvi de posició del president espanyol.

Que deixin de demanar hipòcritament que l’emèrit doni explicacions i les doni el govern espanyol, que en té molta informació.