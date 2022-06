La piscina municipal de Castellnou

Sóc un veí i usuari de la piscina municipal del Serrat durant els estius. La meva queixa que faig arribar a l’ajuntament i, que també m’han fet arribar persones relacionades amb l’Associació de Veïns del Serrat, és que no entenem com per treure el carnet per la temporada que obrirà el proper 24 de juny ens haguem de desplaçar deu quilòmetres per anar a l’ajuntament a treure el carnet.

Crec que la piscina municipal, que no té res a veure amb la de Pinedes que és comunitària de l’Associació de Veïns, ni la de la Casa de colònies Don Bosco al nucli antic, haguem de desplaçar-nos per treure’ns el carnet a l’Ajuntament. Al Centre Cívic del costat de la piscina, edifici municipal, hi ha un conserge durant moltes hores del dia, i ens podríem evitar desplaçar-nos. És una qüestió de gestió i d’aprofitament de recursos, ja que els veïns del Serrat podrien anar a peu fins a aquest edifici. S’està a temps de rectificar.