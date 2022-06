Qui diu que ha guanyat?

Surt a la tele un portaveu dels alt-pirinencs contraris als Jocs d’Hivern 2030 i presumeix de la victòria aconseguida per la mort de la candidatura. Diu que els seus han guanyat. Mani? Qui dius que ha guanyat què? En quina batalla afirmes que has vençut? No saps que guanyar, realització activa, no és el mateix que sortir-hi guanyant, situació passiva derivada de l’activitat d’altri? Guanya qui obté una recompensa com a resultat d’un esforç propi, i em sap greu, però la decisió del Comitè Olímpic Espanyol de renunciar als Jocs no ha estat causada per les manifestacions, articles, documents, rodes de premsa, declaracions parlamentàries, recollides de signatures, estudis mediambientalistes, pancartes i altres actuacions desenvolupades pels catalans contraris a la iniciativa. Ha estat conseqüència directa dels pals a les rodes que li ha posat l’inefable president del govern regional d’Aragó, Javier Lambán Montañés. Seva és la victòria, seva és la glòria. I un cop establert que el baró socialista, més admirador d’Alfonso Guerra que de Pedro Sánchez, ha guanyat, caldria preguntar-se què hi ha guanyat, en el fet de guanyar. Hi ha guanyat que Catalunya no hi guanyi? Que trist. Que negatiu. Que pobre. Qualsevol mal acord hagués dut esportistes i públic a les estacions d’esquí del Pirineu aragonès i a Saragossa, així com millores en les instal·lacions i un creixement de l’afluència d’esquiadors els anys següents, si es donava una bona imatge. És cert que podríem fer la reflexió simètrica i comptar els beneficis que perd Catalunya per no haver cedit al xantatge patrioter del cavaller d’Eixea. Però, a canvi, ens traiem del damunt la polèmica entre partidaris i contraris, la polarització de la consulta i l’enèsima batussa entre socis de Govern, que trobarien sens dubte la manera de barallar-s’hi. Aquests dos ho fan per exigència genètica, i encara que de vegades els uns, de vegades els altres, diguin que han guanyat, cap dels dos no hi guanya quasi mai gran cosa.