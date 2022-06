Transformar Manresa

Falta menys d’un any per a les properes eleccions municipals. Unes eleccions que es celebraran en un context caracteritzat per una crisi ecosocial sense precedents que està generant més pobresa, exclusió i desigualtats; quan ja estan a la vista les conseqüències de l’emergència climàtica que ha estat tan llargament advertida pels científics com tossudament ignorada pels poders polítics i econòmics; quan ja són evidents els límits materials del creixement econòmic en un planeta finit i quan ja està clar que ens hem de preparar per produir, consumir i viure de forma diferent.

Les organitzacions polítiques que es presentin a aquestes properes eleccions municipals a la nostra ciutat, haurien de tenir la capacitat de presentar-nos als ciutadans i ciutadanes programes de polítiques innovadores i transformadores per ajudar la ciutat a afrontar aquests reptes. No son temps aquests pel continuisme, per repetir propostes cosmètiques basades en el «greenwashing» o el «socialwashing». Tampoc son temps per continuar fent les polítiques curtplacistes que han caracteritzat el governs municipals darrers des de fa una dècada. És l’hora d’actualitzar les polítiques municipals de cara als reptes del segle XXI. Si el lema ignasià d’aquest 2022 ha estat «Manresa (et) transforma», el lema «Transformem Manresa» hauria de ser l’objectiu compartit a partir de 2023.

Les persones que siguin escollides per governar la ciutat a partir de 2023 i fins 2027 tindran el repte d’actuar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes amb mesures que tinguin efectes a curt termini però al mateix temps han de crear les condicions per afrontar el problemes a llarg termini, en lloc de deixar que siguin les generacions futures que s’hagin d’espavilar.

En aquest marc, hem de reivindicar que els candidats i candidates que vulguin governar Manresa a partir de 2023 ens ofereixin respostes clares a preguntes claus com aquestes: quins objectius es proposen per reduir el consum d’energia i les emissions de CO2?; quina agenda tenen per arribar a una ciutat neutra en carboni?; quines son les polítiques que pensen impulsar per transformar l’espai públic i adaptar-lo a les necessitats del canvi climàtic?; quines polítiques d’habitatge necessita la ciutat per garantir l’accés a un habitatge digne, sense ocupar més territori al mateix temps que es rehabiliten els habitatges degradats i es millora l’eficiència energètica de parc d’habitatges i dels equipaments públics?; quin model de mobilitat ens proposen en una conjuntura d’escassetat energètica?; de quina forma pensen reduir els desplaçaments en cotxe, incrementar l’ús del transport públic i la mobilitat activa a peu o en bicicleta? sobre quines bases pensen articular una política local de garantia d’ingressos i de la subsistència material per al creixent nombre de manresans i manresanes que estan en una situació de pobresa i exclusió social?; es evident que només en clau col·lectiva és possible afrontar la transició que tenim al davant i, per tant, quin model de governança ens proposen per superar la divisió entre governants i governats?