petards, amb mesura

La revetlla de Sant Joan és una tradició profundament tradicional als Països Catalans, però avui dia la manera com se celebra ha canviat molt. Les fogueres pràcticament han desaparegut i, per tant, l’escenari on va adquirir sentit la utilització de petards ja és cosa del passat. Una regulació adient a la realitat d’avui tindria tot el sentit. Vivim la major part dels anys en situacions de sequera i amb gran risc d’incendi, les revetlles populars ja són molt poc habituals, els propietaris de mascotes pateixen per l’angoixa dels animals, moltíssima gent voldria poder dormir no gaire entrada la matinada i hauríem de prendre consciència que tots els coets que es tiren a la platja van a parar al mar, on acaben les fustes i les restes de pólvora. En aquest context, sortir al carrer a tirar petards durant hores utilitzant ginys de potència professional que els poden fer sortir volant a distàncies incontrolables té molt poc a veure amb la festa antropològica i voreja la bretolada. Tindria més sentit que la venda de petards no inclogués materials potents i perillosos, i que la llibertat d’anar pels parcs i pels carrers jugant a fer soroll estigués limitada a un horari raonable. Que es pugui fer tot, però d’una forma equilibrada.