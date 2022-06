Claus per entendre el mercat elèctric

Sempre ha estat difícil entendre què ens cobren amb la factura de l’electricitat i, aquests darrers mesos, amb el ball de la cistella de preus ha esdevingut una missió encara més difícil. Entendre i, per tant, ser conscient d’allò que ens cobren ens ha de portar a escollir què és el millor per a cadascuna de les persones consumidores.

Us volem explicar algunes claus per entendre una mica millor el mercat elèctric, que ofereix dues modalitats diferents de contractació. La primera, el mercat lliure de la llum és un sistema de facturació que es basa en el fet que les companyies comercialitzadores ofereixen tarifes de llum més variades: preu estable i pactat amb el consumidor, possibilitat de discriminació horària, tarifes planes, etc. Habitualment, els contractes en aquesta modalitat solen durar un any en què els preus i les condicions no es modifiquen. En canvi, la segona, el mercat regulat de la llum és el sistema pel qual les comercialitzadores de referència ofereixen el Preu Voluntari al Petit Consumidor (tarifa PVPC). Aquesta tarifa té els preus regulats per mitjà del Mercat Elèctric i amb la supervisió del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. El seu preu varia cada hora i cada dia en funció de l’oferta i la demanda. A més, els contractes de mercat regulat es veuen necessàriament afectats per la discriminació horària en 3 períodes diferenciats (punta, pla i vall). També és l’únic sistema que permet l’aplicació del bo social elèctric.

Les principals diferències entre els dos mercats són les següents. En el cas del mercat regulat (Tarifa PVPC) s’estableixen 24 preus diferents cada dia, està disponible per a potències de fins a 10 kW, no té permanència, permet sol·licitar el bo social, la discriminació horària és obligatòria, és ofert per les comercialitzadores de referència i no té descomptes ni promocions. En canvi, en el cas del mercat lliure el preu està marcat per les empreses elèctriques, està disponible per a qualsevol potència elèctrica, pot tenir o no permanència en funció del que s’hagi signat, no permet accedir al bo social, el preu és estable, amb discriminació horària o tarifa plana. Aquesta modalitat l’ofereixen multitud de companyies i pot haver-hi descomptes i promocions.

Al mercat regulat (PVPC) els darrers mesos s’ha disparat el preu del kWh per múltiples factors (augment del preu del gas i l’impacte de la guerra a Ucraïna). Aquests factors han fet que la tarifa del mercat regulat sigui una de les més cares del moment. La despesa mitjana del mes de març ha estat la més cara de la història. Per aquest motiu és important centrar els consums a les hores vall (cap de setmana i matinades). Amb la tarifa regulada sempre existeix aquesta discriminació horària. Per contra, al mercat lliure els preus es mantenen estables durant dotze mesos però cal llegir amb atenció el contracte per conèixer les condicions detalladament i estar atents a les renovacions, ja que incorporen pujades de preu.

La decisió final per valorar quin mercat és més convenient hauria de basar-se a saber si les persones consumidores poden concentrar la seva despesa en les hores vall. També és important saber si hom es pot beneficiar del bo social elèctric, que ajuda els consumidors vulnerables amb descomptes a la factura en funció de les seves circumstàncies personals i/o econòmiques.

Un darrer apunt que pot arribar a portar encara més confusió és l’entrada de les instal·lacions solars d’autoconsum connectades a la xarxa.

Com a administració estem compromesos amb la defensa dels drets de les persones consumidores i per això des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consum del Consell Comarcal del Bages us atendrem i us ajudarem a tramitar les incidències que tingueu amb les vostres companyies subministradores d’energia.