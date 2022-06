Ja era hora a Olvan

El viacrucis del polígon d’Olvan, al Berguedà, és dels que passaran a la història de la inoperància política del país, però sembla que, finalment, passarà a la història amb un final feliç. Si més no, això és el que sembla ara. Durant anys i panys, el Berguedà ha viscut -està vivint encara- sense espai industrial disponible per a empreses que s’hi vulguin instal·lar. I ara ja fa temps que això no és una hipòtesi, sinó que hi ha companyies ja presents a la comarca que volen créixer i no disposen d’espai on fer-ho. Que això sigui possible en una comarca que necessita amb urgència mantenir viva la seva activitat industrial i sortir del declivi econòmic resulta absolutament insòlit. Costa de creure que la Generalitat no li donés prioritat absoluta tan aviat com se’n va detectar la necessitat i la utilitat objectiva, però és així: un absurd burocràtic i la falta de voluntat política han mantingut la situació bloquejada durant anys. Ara, finalment, gràcies a l’esforç insomne dels empresaris reunits a l’ACEB, ha arribat el dia en què es fa el pas decisiu per disposar de noves parcel·les operatives l’any que ve. En tres paraules: ja era hora. I que sigui veritat.