El biaix de gènere a la quotidianitat

El biaix de gènere es defineix com una inclinació esbiaixada basada en el gènere. És una predisposició o un prejudici a l’hora de seleccionar, representar o prendre decisions vers una persona o col·lectiu segons el seu gènere.

Per exemple, hi ha estudis que mostren que l’alumnat jutja la tasca docent del professorat diferent segons el gènere, avaluant com a pitjors sistemàticament a les dones. Per tant, aquest biaix és injust i discriminatori.

El biaix de gènere està estès a tots els àmbits de la vida. L’educació n’és una de les principals responsables, ja que és una de les eines més potents del patriarcat capitalista. Altres estudis indiquen que amb només 6 anys una nena ja es considera menys brillant que els nois de la seva classe. Així doncs, els estereotips de gènere ja marquen des de la infància. Tot i que algunes escoles i instituts promoguin la igualtat, intentin visibilitzar les referents femenines, fomentin les àrees STEAM entre les noies, o expliquin els rols de gènere, les noies surten dels instituts impregnades per aquest biaix. En l’àmbit laboral, el biaix està més clar i reivindicat. És força evident que hi ha un tracte desigual en oportunitats d’ocupació; com el sostre de vidre, la divisió sexual del treball o la feminització de la pobresa. També altres experiments han evidenciat que les dones tenen menys probabilitats de tenir entrevistes de treball que els homes amb una experiència i formació similars.

A nivell de salut, la recerca mèdica ha investigat més l’home i ha extrapolat els resultats a les dones. Com que els cossos dels homes i les dones no són iguals, aquesta extrapolació pot portar molts errors. Alhora, falta investigació explícita sobre el cos de les dones que permeti una medicina especialitzada. Per exemple, les dones tenen el doble de risc de morir quan pateixen un infart. Això passa perquè triguen més temps a anar a urgències, ja que aguanten més el dolor i sovint els símptomes els confonen amb l’ansietat. Resulta que els símptomes més coneguts d’un infart, que serveixen per identificar-lo, són els que pateixen els homes, que no són els mateixos que pateixen les dones. També cal sumar-hi que la indústria farmacèutica té menys interès en la participació de les dones en assajos clínics, que no arriba al 30% en els cardiovasculars.

Igualment hi ha el biaix en l’esport. Molt visible també, però igual de simptomàtic. Per exemple, del total de llicències federatives a Catalunya l’any 2019, un 75% van ser d’homes enfront d’un 25% de dones. O una altra dada, les dones llicenciades i graduades en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport van representar el curs 2019/20 només un 22% del total.

Així doncs, el biaix de gènere ens afecta a totes. Sigui perquè el patim o perquè el perpetuem, tot i que sigui de manera inconscient. És, per tant, cosa de totes eliminar-lo. I recordar que no només existeix aquest biaix, que també participem en d’altres, com per exemple el racial.