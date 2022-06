El darrer concert del festival «Espurnes barroques» ha mostrat, segons el meu entendre, el que en diuen els organitzadors: «La cultura formadora i transformadora». I ha estat així en els vint-i-tres concerts fets a divuit poblacions diferents, tant a Sant Vicenç de Fals, com a Sant Pere de Vallferosa o a Sant Serni de la Pedra, en un «Territori Barroc que és un paisatge, una gent i un patrimoni artístic, cultural i gastronòmic, únics.» I així han anat creixent durant aquests cinc anys, des del 2018, portant concerts allà on era difícil trobar-ne i al mateix temps ensenyant què fa, com viu, què produeix la gent del país, fent un «festival de música barroca, amb gastronomia, en un patrimoni barroc».

«Espurnes barroques» un festival dinamitzador, cohesionador, i afegiria que la seva proximitat, des de la «setena regió», hauria de servir per sumar més elements de «cultura formadora i transformadora». L’enhorabona a tots els qui hi dediquen esforços.