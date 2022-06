La Flama d’un festival

Manresa haurà tancat aquesta matinada passada els dos dies del festival de música Flames. És la primera edició de la proposta, una primera prova amb un determinat cartell i en unes dates també concretes que segur que condicionen l’assistència de joves. El primer dia, la nit de la revetlla de Sant Joan, hi va assistir públic, però no es va arribar al miler de persones. El segon dia es van superar les 1.500 persones. La gran esplanada del Palau Firal començava a fer goig, però la capacitat d’aquest espai obert als quatre vents permet de fer-hi concerts encara molt més grans. Associar el nom de Manresa al d’un festival de música, sobretot quan als territoris propers no hi ha cap iniciativa similar, és crear una relació en positiu. Sobretot si es tracta d’un model de festival com el que han portat a la ciutat Cases de la Música i l’Ajuntament de Manresa. Es pot veure si els organitzadors poden trencar cercles que els lliguen a determinats grups, però, en tot cas, la iniciativa bé mereix un segon intent l’any vinent per consolidar els dies de concerts de Manresa.