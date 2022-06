Lluitem per la inclusió a l’escola El Vinyet

El Guillem, el meu fill amb síndrome de Down d’onze anys, ha aconseguit arribar fins a 5è de primària com un més dins l’aula, compartint el dia a dia amb tots els seus companys i companyes. Aprendre a escriure, a llegir, a sumar... i també a escoltar, a compartir, a confiar en les seves capacitats o a relacionar-se, li ha costat més que a la resta d’infants, però, amb més temps, ho ha anat assolint. I el mèrit no només és seu, que també, sinó d’una escola, El Vinyet, que ha apostat per la inclusió dins un model pedagògic integral i integrador, que ha permès al Guillem anar creixent com a personeta.

Avui, aquesta inclusió perilla. L’escola ens ha comunitat que el Departament d’Ensenyament ha decidit treure el SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva), un recurs que, fins el dia d’avui, El Vinyet tenia compartit amb una altra escola de Solsona. Aquesta decisió es tradueix en el fet que el Guillem, i tres infants més amb necessitats educatives especials, deixaran de rebre bona part del suport que tenien i que necessitaven. La inclusió és una paraula molt bonica. Decrets, currículums, projectes educatius... estan plens d’aquesta paraula. Polítics, tècnics d’educació i directores de serveis educatius s’omplen la boca amb la inclusió. Aquest concepte vol dir que el respecte a les diferències individuals i l’acceptació a la diversitat és un fet que ens enriqueix a tots i a totes. Però les paraules se les emporta el vent si no s’omplen. La inclusió és volàtil si no s’emplena de recursos per a poder dur-la a terme. La inclusió del Guillem i tres infants més fa figa si els suports en diversitat es retallen. Volem que el nostre fill pugui seguir sent inclòs al Vinyet. Reivindiquem la inclusió real, que té en compte les necessitats dels infants i aporta els recursos necessaris per atendre-les. Com a família sentim indignació, preocupació, impotència i també tristesa... però continuarem lluitant perquè les paraules boniques es facin realitat.