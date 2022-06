Directius d’empreses punteres del Bages i representants de la banca i de l’administració van protagonitzar, dimecres passat, un debat interessant a la Sala Petita del Kursaal, organitzat per aquest diari i Prensa Ibérica. El tema era l’exportació: de quina forma i després de quines decisions el negoci internacional esdevé una palanca (aquesta sí, tangible) per consolidar els projectes empresarials del nostre territori.

Durant la taula rodona en què van participar Albert Giralt (Avinent), Lluís Rodríguez (ICL), Elena Aguilar (Banc Sabadell) i Cristina Serradell (Acció) van posar-se en evidència algunes consideracions molt valuoses per donar pistes a les empreses que vulguin provar l’aventura internacional. Com, per exemple, la necessitat de reorientar el negoci cap a la creació de valor, més enllà de la producció tradicional. Creació de marca, creació de producte propi, capacitat de vendre la marca i el producte són qüestions clau, segons el parer dels experts, per posar els fonaments d’una iniciativa exportadora que tingui possibilitats de vèncer els enormes reptes que fixa la competència portes enfora. També es reclamava ambició per dissenyar estratègies que vulguin anar més lluny de les limitacions fixades per la inèrcia del dia a dia. Una bona estratègia, una preparació acurada del projecte, es consideren eines imprescindibles per a la internacionalització del negoci.

També es reclamava un eteri que pot tenir, tanmateix, una importància clau a l’hora de crear vincles amb potencials clients, com és la confiança. Generar seguretat en l’empresa a qui s’adreça el negoci és, òbviament, imprescindible, però augmenta exponencialment la seva rellevància quan el client potencial pertany a un altre país, a una altra cultura de negoci i a un altre entorn legal i també polític. Que l’altra empresa pugui conèixer de prop les potencialitats pròpies i el context des del qual es fa la proposta comercial és necessari per establir una relació duradora i sòlida.

En aquest sentit, es va concloure durant la jornada, la capacitat del territori de ser atractiu també per als clients de les nostres empreses és un plus del qual el projecte exportador global d’aquí no pot prescindir. I en això les administracions tenen un paper clau. Hi ha qüestions resolubles en la curta distància, però n’hi ha que només es poden desllorigar amb una empenta dels governs. Les infraestructures viàries i ferroviàries, per exemple. Insistir-hi tant com calgui és una obligació.