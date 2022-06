Per què fan tanta por

No és cap tonteria el que canta Rigoberta Bandini. Les nostres mamelles fan por. La prova és que la setmana passada, a TV3, la televisió pública de Catalunya, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va ser entrevistada en el programa dels matins i a mitja entrevista, com per art de màgia, el seu vestuari va passar de ser una samarreta amb un escot d’allò més normal a una americana sense rastre de l’escot.

No passaria res si aquest canvi sobtat hagués sigut fruit de la seva pròpia decisió. Ja sigui pel fred que fa als platós de televisió o pel que sigui. Però la periodista Mayka Navarro va deixar clar en directe que així no va ser. Trist i patètic. I el pitjor és el tuit que fa la tele per sortir airosa de tot aquest assumpte. Cito textualment: «Hem resolt en directe una situació que percebíem incòmoda».

Segons la meva opinió, el verb percebre és molt desafortunat i ens dona moltes pistes. Com que es tracta d’una dona, hem d’actuar per ella. Perquè nosaltres percebem. Nosaltres, el sistema heteropatriarcal en gran. Puc semblar exagerada, però no ho soc gens. Em fa esgarrifances, aquest tuit. El masclisme interioritzat és tan bèstia que algú no dubta a deixar-lo per escrit perquè ni tan sols se n’adona.

D’altra banda, és molt ridícul i trist veure com la nostra tele va enrere com els crancs. Que quan jo era petita veia un programa que es deia Àngel Casas Show, on sortien dones ensenyant les mamelles i no passava res. Al contrari, era un clar senyal de modernitat. Una cosa que TV3 i la tele en general han perdut completament. Intentant ser massa correcta, s’ha convertit en una cosa absurda i avorrida. Tractant l’audiència de tonta.

¿Ens volen fer creure que un càrrec públic com la senyora Plaja no sap perfectament com anirà vestida quan és entrevistada en un mitjà de comunicació? El que m’agradaria saber és per què ella es va deixar.