El Fòrum de Berga

Sense cases on visquin veïns i veïnes no hi ha ciutats ni pobles. Però la ciutat, i la seva filla il·lustre la civilització, no són l’espai privatiu de cadascú sinó l’exterior, els carrers, places i passejos on la gent ens trobem i fem coses plegats. Per convertir un assentament humà en un poble o ciutat només necessites una àgora, un espai públic on estar-s’hi. Les ciutats, però, creixen i sovint aquests espais es fan petits. Per això amb els eixamples moderns es van construir amplis parcs, bulevards i firals, i per això a finals del segle XX algunes ciutats van crear noves places grans, diàfanes i polivalents, capaces d’encabir activitats multitudinàries i participatives (festivals, trobades, esdeveniments esportius, fires...) que d’altra manera haurien d’anar a descampats o polígons de l’extraradi. Amb aquesta intenció es va construir la Defense a París o el Fòrum a Barcelona. I amb aquest mateix objectiu alguns (pocs) defensàvem que tenia sentit enderrocar el teatre Conservatori i ampliar la plaça de Sant Domènec de Manresa.

Hi ha ciutats, però, que a causa de la seva erràtica evolució urbana compten amb un espai gran i cèntric que pot encabir activitats que les places tradicionals, les de dins muralla, ja no poden. En el cas de Berga aquest lloc és indubtablement la plaça Cim d’Estela, ben situada, gran, lliure d’obstacles i reconeguda. Per això és tan necessari que se solucioni el litigi entre l’Ajuntament i els propietaris de la nova residència i s’aclareixi definitivament què s’hi pot fer i què no. Tenint en compte que quan els denunciants van iniciar la seva activitat l’indret ja comptava amb una llarga tradició d’acollir activitats populars i sorolloses, la solució hauria de passar –tal com ho veig jo– per continuar fent aquesta funció, amb els ajustos mínims indispensables. En tot cas, qui s’assegui a resoldre aquest conflicte ho haurà de fer sense barrejar-hi plets del passat i deixant el ressentiment i l’animadversió a la porta. En benefici de tothom.

Per cert, el fet que la plaça Cim d’Estela serveixi per acollir esdeveniments diversos al llarg de l’any i que, per tant, hagi de ser neta (sense noses) és l’única raó que al meu entendre justifica que la resta de dies tingui un ús tan anacrònic, lleig i malaguanyat com el d’aparcament. Si –tant de bo que no– prevalgués el criteri del jutge i no s’hi pogués fer de tot, si ha de ser una plaça silenciosa, el més lògic seria convertir-la en un espai verd i acollidor, una plaça arbrada on poder jugar, descansar, conversar i prendre-hi l’ombra. En aquest sentit, d’on estem tardant a treure els cotxes és del centre de l’avinguda del Canal Industrial, per substituir-los per arbres, parterres, bancs i algun gronxador. Vejam si així anem incentivant els desplaçaments a peu (o en bici) i Berga deixa d’aparèixer al capdamunt del rànquing de ciutats on la gent més utilitza el cotxe per a trajectes de menys d’un quilòmetre.