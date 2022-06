Fa pocs dies a Barcelona s’ha pre- sentat una revista de l’Alguer, la ciutat catalanoparlant de Sardenya. Es diu Al Portal, Veus de l’Alguer, és un magazín imprescindible per saber d’aquest territori tan llunyà de la península, Catalunya Nord i les illes Balears i Pitiüses que parlen un bonic català. Cal anar a l’Alguer a fruir de la nostra parla. Sentir alguerès sovint sembla que sentis un català del segle XIV, xerren com els vells pergamins. Tenen unes platges meravelloses i pràcticament sense cap hotel o xiringuitos turístics. El menjar és sensacional, el peix és boníssim, la llagosta excepcional i recomano tastar fainé. És una menja típica de l’Alguer, originat durant la dominació genovesa de Sardenya. És fet a força de farina de cigrons, aigua, oli d’oliva, sal i pebre, cuita en un plat de forn de coure estanyat en un forn de llenya. Es pot menjar plana, ben calenta o en les variants amb formatge gorgonzola, ceba, salsitxa sarda, albergínia, carabasseta, anxoves, carxofes, etc.

La catedral de Santa Maria té un absis gòtic català impressionant, com tota l’església de Sant Francesc. Recomano anar sempre al mercat municipal a comprar verdures o productes de la mar. En aquest mercat, el 90 % de paradistes són catalanoparlants. Ah!, i no us descuideu mai de tastar el pa típic alguerès.

Però avui cal parlar d’aquesta nova publicació coeditada per l’Obra Cultural de l’Alguer, la delegació algueresa de la Plataforma per la Llengua i Centre Cultural Dom Nughes. La seva seu social és a la plaça de Teatre, al cor del barri històric alguerès, al carrer Arduino 46, 07041 de l’Alguer. En aquesta adreça podreu visitar també la Biblioteca Catalana de l’Alguer. (És recomanable de fer donacions de les nostres publicacions, llibres o revistes a fi d’anar enriquint el seu valuós fons documental). També és la seu de dues de les institucions més importants pel que fa a la defensa de la catalanitat: la Plataforma per la Llengua i l’Obra Cultural.

En el primer número d’aquesta nova publicació hi ha unes pàgines de record per Joan Ibba i mossèn Antoni Nughes, explica l’enregistrament del CD Mans Manetes, on la canalla de l’Alguer canta cançons populars de la seva terra patrocinada per la Plataforma de la Llengua. El millor que es pot fer sempre per defensar una publicació és fer-ne la subscripció, i això és el que recomanaria a tothom que vulgui conèixer la varietat del català de Sardenya i la vida actual o història, tradicions alguereses...

Una cosa que no he puc entendre mai és com pot ser que a l’Alguer no hi ha un repetidor de televisió des d’on es pugui emetre tots els canals de la TVC, les emissions d’IB3 i À Punt, la nova televisió valenciana. I posats a demanar, per què les ràdios de la Corporació Catalana, com Catalunya Ràdio, i RAC1 de La Vanguardia no arriben a l’Alguer?...