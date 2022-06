S’acaba l’escola, comença el casal

Les activitats de lleure d’aquest estiu van arrencar ahir per primer cop sense restriccions des de l’inici de la pandèmia. Amb el curs escolar liquidat, milers d’infants i joves de tot Catalunya tornen a viure aquests dies les colònies, els campus i els casals d’estiu, ara sí, com els de sempre (sense mascaretes, ni grups bombolla). Més enllà de ser una gran opció per a la conciliació familiar mentre no arriben les vacances dels tutors o progenitors, són també una oportunitat educativa i de creixement personal de la qual no n’hauria de quedar exclòs cap nen, ni nena.

Ahir es va presentar la campanya de lleure educatiu que organitza la Generalitat i preveu que uns 450.000 infants i joves participin en les activitats programades aquest estiu. També es va anunciar que la partida destinada a beques serà d’1,4 milions d’euros, 250.000 euros més que l’any passat, per facilitar que infants i joves en situació de risc social puguin participar a les activitats d’estiu i a les colònies. A més, el govern destinarà 300.000 euros a formar monitors especialitzats en discapacitats i es reservaran 400 places per a infants ucraïnesos. Més enllà de l’escola o de l’àmbit familiar, els casals i les colònies d’estiu (com també els agrupaments escoltes i els esplais) conformen espais d’educació en el lleure imprescindibles per a la cohesió social i el creixement personal dels infants i joves. Això fa que, més enllà de l’esbarjo, esdevinguin un recurs molt valuós i necessari. I s’han de poder organitzar tenint en compte els col·lectius més vulnerables, les noves necessitats (com la dels refugiats ucraïnesos) i atenent les necessitats de les persones amb discapacitats. Tothom té clar que l’educació és un dels pilars de la societat, l’actual i la futura, i mai són suficients els recursos per cobrir totes les necessitats. Tenint en compte que l’educació en el lleure també és educació, l’hem d’entendre de la mateixa manera i dedicar-hi els mateixos esforços. Els casals i les colònies són un espai idoni per aprendre sense adonar-te’n, per compartir activitats amb nous companys, per conviure en espais diferents als habituals, per viure noves experiències que ens transformen i ens fan créixer. Deia el periodista Carles Capdevila que «no entendre la importància de l’educació en el lleure és no entendre el procés global de l’educació». Unes paraules que em faig meves. Convivència, companyerisme, respecte, inclusió, cooperació, sostenibilitat, empatia... són només alguns dels valors que s’hi transmeten. S’ha acabat l’escola, però comencen els casals i encara és temps per aprendre.