El Tribunal Suprem d’aquí i el de més enllà

É s simple i fins i tot direu que simplista, però no me’n puc estar: en què s’assemblen el Tribunal Suprem dels Estats Units, el que acaba de derogar el dret a l’avortament després de gairebé 50 anys, i el Tribunal Suprem espanyol?. En que fan el que els hi rota. Vull dir que les seves decisions condicionen enormement la població dels seus respectius països sense que ningú no els hagi votat. I si continuem així, i sembla que la cosa va per aquí, votar acabarà servint de ben poca cosa. No és per desanimar ningú. Jo ho continuaré fent.

En el cas del Suprem dels Estats Units encara mana Trump. Els jutges ultraconservadors, per dir-ho d’alguna manera, que va nomenar l’expresident nord-americà són els que han permès tombar el dret de les dones a decidir en nom d’una ideologia i d’un pensament que va més enllà de la racionalitat i que té més a veure amb creences religioses que no pas amb llibertats. Vull dir que qui no vol avortar ja pot no fer-ho, i a partir d’ara qui vulgui fer-ho pot tenir seriosos problemes -que fins i tot li poden costar la vida- segons de l’estat on sigui i visqui. Es torna a allò d’haver d’avortar il·legalment amb el perill que això pot suposar, o bé haver de pagar per anar a un altre estat i fer-ho. Aquí qui tenia diners anava a Londres. I qui no, doncs s’arriscava. El mateix Suprem que diu que protegeix vides és el que tomba acords per limitar la venda d’armes de foc, que en lleva de vides. Nens inclosos. Difícil de pair.

I pel que fa al Suprem d’aquí, doncs què voleu que us digui que no sapigueu ja. L’únic que li falta ara és revertir els indults que va atorgar el govern espanyol als presos independentistes. Veurem.

Per cert, qui va dir que el govern de Rajoy no havia fet res per frenar l’independentisme i el procés, malgrat l’1-O i que no trobés les urnes?. I tant que va fer. Va muntar una Operació Catalunya digna d’una novel·la de John la Carré quan era aprenent. Amb personatges foscos com el comissari Villarejo o l’exministre Fernández Díaz que es creuen imbuïts d’una missió encomanada directament per Nostre Senyor per garantir la unitat d’Espanya. Va ser més o menys la mateixa forma de fer del Suprem dels Estats Units. Es creuen els garants d’una forma de fer o d’una civilització que ja no tornarà perquè tot canvia i canviarà malgrat ells. Fins i tot el clima. I del clima l’investigador i matemàtic Simon Levi diu que no tenim cap altra opció que creure que podem fer el necessari perquè la humanitat sobrevisqui. Endavant, doncs.