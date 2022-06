Al final resulta que tothom vol la pau

Si vis pacem, para bellum, si vols la pau, prepara la guerra, diu un adagi d’origen romà que ha perdurat al llarg dels segles com a justificació a les curses d’armaments. De vegades, en debats i entrevistes, es formula com a pregunta: «Si vols la pau... què?» Qui contesta «prepara la guerra» és titllat de bel·licista. Qui respon «prepara la pau», d’ingenu. Una manera de sortir del pas és suggerir: «si vols la pau, evita la guerra». El problema és que, llavors, algú pot preguntar: «I això, com es fa?».

Tothom vol la pau. La guerra té mala premsa. No sempre ha estat així, ni ho és encara a tot arreu. Fins fa quatre dies els governs enviaven els soldats de lleva a la carnisseria entre grans demostracions de patriotisme i «ardor guerrero». Aux armes, citoyens! L’esperit sanguinari que s’apoderava de les tropes era compartit pel conjunt de la població, que prèviament havia deshumanitzat l’enemic, fos aquest un altre país, una altra raça, una altra ideologia o una altra confessió religiosa. Però avui és més efectiu declarar-se apòstol de la pau. L’any 1964 el franquisme va organitzar una campanya d’exaltació de Franco amb el lema «25 años de paz», que de fet celebrava un quart de segle de dictadura. Aquesta, al principi, parlava de la «victòria» i comptava els «anys triomfals», però va acabar adonant-se que els ciutadans odiaven el record de la guerra, i llavors va presentar el dictador com «artífex de la pau», com si no hagués arribat al poder provocant i guanyant una guerra civil. Alguns carrers i places dedicats a la pau venen de llavors.

Qui confessa avui en dia que està contra la pau? L’OTAN es reforça per garantir la pau a Europa davant el bel·licisme rus. Putin fa la guerra per tornar la pau als russos del Donbass agredits per Ucraïna. Aquesta busca tornar la pau a la franja envaïda pels russos. Arreu, les grans operacions militars es diuen «de pacificació».

«Nosaltres volem la pau més que ningú!», proclamen els governants. I somriuen amb condescendència.