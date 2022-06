Informar, o no

Seria lògic preguntar-se per què els mitjans de comunicació no expliquen més clarament coses que, si més no en l’àmbit local, serien fàcils de saber de primera mà. Només caldria enviar un periodista al lloc, entrar, mirar, parlar amb els professionals que ho viuen i explicar-ho. Anar al lloc vol dir anar a l’ambulatori, a l’hospital, al servei municipal, autonòmic o estatal, a l’incendi, a l’escenari del crim... Sembla fàcil, oi? En una democràcia hauria de ser sagrat. Però no ho és; de fet, ni tan sols no és possible. Un periodista no pot entrar a qualsevol espai públic i parlar amb qui hi trobi. No: el professional que hi treballi tindrà rigorosament prohibit parlar amb periodistes i els haurà d’enviar al servei de premsa, on equips cada vegada més grans es dediquen a aturar les demandes, filtrar-les i respondre-les com convé a l’autoritat corresponent. L’empleat que se salti el servei de premsa serà severament renyat. I encara que sembli increïble, el periodista que ho faci, també. Els serveis de premsa públics gestionen una informació que no és seva ni del polític, és del ciutadà. Han de ser, simplement, una finestra oberta que garanteix un dret fonamental. Però si depenen de càrrecs polítics és inevitable que, si més no en part, esdevinguin aparells d’ocultació, decoració i propaganda. Per evitar-ho caldria una cultura democràtica que no tenim.