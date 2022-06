L’herència dels pastors

Marina Vilalta i Fajula és una de les 30 Creus de Sant Jordi (20 personalitats i 10 entitats) que dimarts el Govern de la Generalitat aprovava atorgar enguany. Segurament, la menys popular de totes, en el sentit de ser una cara coneguda, però alhora la més popular de totes, en el sentit de proximitat al poble, entès aquest com un terme genèric. Marina Vilalta és pastora. Amb totes les lletres, perquè ho ha estat de naixement i de nissaga familiar i perquè, als 95 anys, continua traient cada dia a pasturar el seu ramat a les muntanyes altes ripolleses. Ja fa temps que, a través de les xarxes socials, s’empenyia perquè rebés aquest reconeixement, que ara el Govern ha escoltat i correspost per «la seva trajectòria vital, vinculada des del primer moment a la ramaderia, un ofici imprescindible que és patrimoni de la nostra cultura i història. La seva devoció pel camp, el treball amb el bestiar i el manteniment de les tradicions orals de la comarca del Ripollès són exemples de la importància del treball al món rural, i de la resiliència de les persones que s’hi dediquen». Aquest és, en síntesis, l’argumentari que exposa la Generalitat per distingir-la.

Casualitats de la vida, en l’últim mes he conegut dos joves pastors del Bages que no només mantenen l’ofici, sinó que recentment han decidit recuperar la vella tradició de la transhumància. L’un, Sergi Alba, de Manresa, 70 anys més jove que Marina Vilalta. L’altre, Jordi Julià, de 29 anys i fill d’Avinyó. De tots dos en podeu trobar sengles històries a la web d’aquest diari (www.regio7.cat). D’Alba, amb qui vaig tenir tot just una conversa telefònica i una trobada fugaç en els primers passos de la transhumància, em va cridar l’atenció la il·lusió per no deixar de prosperar en un ofici en que -a banda de l’enorme dedicació que reclama en una societat cada cop menys esforçada- els esculls multipliquen per molt els suports.

De Julià, amb qui vaig tenir la fortuna de compartir una llarga conversa i fins i tot un tram del camí cap a Josa, em va captivar, senzillament, el seu ADN de pastor. Una forja que fa que el seu ofici no el practiqui, sinó que el que visqui. Fer al seu costat un tram de camí em va permetre descobrir que quan es mou amb les seves ovelles no hi ha un ramat i un pastor, sinó que ambdós elements formen un sol cos, una unitat indivisible, que avança per més que els camins -els reals i els metafòrics- siguin costeruts. Uns i altres, amb 95 anys. 29 o 25, traspuen que cada cop que treuen el ramat no només exerceixen un ofici, sinó que traslladen en el temps i l’espai una herència, una cultura i una tradició. Un tresor.