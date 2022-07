Després de setmanes detectant símptomes que indicaven que les noves subvariants d’òmicron estaven generant un increment del nombre de contagis, l’evidència ja és aquí. Estem en plena pujada de la setena onada. Hi ha reticència a tornar a parlar d’onades en un moment en què la política sanitària és que la covid ha de ser tractat com un grip però, es digui com es digui, la proliferació de casos és constatable, és especialment acusada a la Catalunya central (amb una incidència molt acusada a Berga com a conseqüència de la Patum) i l’horitzó immediat és que continuarà pujant. La dada que a Manresa hi ha més ingressats ara que els mesos de juny del 2021 i el 2019 és molt reveladora. La Generalitat ha canviat de cop la forma de comptabilitzar la incidència, cosa que no facilita en absolut el seguiment de la pandèmia, i el fet que ja molts casos es diagnostiquen i es passen a casa sense gravetat, fa que sigui difícil conèixer amb precisió la intensitat de l’onada, però la xifra d’ingressats no enganya. La covid encara és aquí. Ara, amb la vacunació i la immunitat acumulada, és una pandèmia diferent, però ens hem de mantenir en guàrdia.