Rècord a cop de puny

El cap de setmana passat hi va haver un esdeveniment que va batre rècords d’audiència. No va ser un partit de futbol, l’última gala d’un concurs de talents ni el discurs de Nadal del rei. De fet, no es va emetre ni per la televisió convencional. Es tracta de la vetllada de boxa organitzada per Ibai Llanos que es va celebrar dissabte al Pavelló Olímpic de Badalona. Era la segona edició d’aquesta vetllada de boxa protagonitzada per streamers o youtubers i també, en aquesta ocasió, pel cantant David Bustamante que va lluitar en el combat principal contra Mister Jagger.

La retransmissió va arribar a acumular més de 3,3 milions de dispositius en el minut d’or i 2,4 milions de mitjana durant les 5 hores i mitja que va durar el directe. Són dades històriques per a la plataforma Twitch, la líder mundial pel que fa a retransmissions en directe per internet conegudes com a streamings, ja que es va convertir en el directe més vist de tot el món. El rècord el tenia un altre streamer espanyol, TheGrefg, amb més de 2,5 milions de dispositius connectats en plena pandèmia. Les dades d’audiència de la vetllada no tenen res a envejar a les de la televisió. Aquell mateix dissabte no hi va haver cap programa que superés en audiència mitjana la vetllada de boxa. El que més a prop va estar van ser les notícies del migdia d’Antena 3. Tot i això no és exacte comparar les audiències de la televisió i de Twitch, ja que no es calculen igual. En el cas de la televisió s’utilitza, des de fa moltíssims anys, el sistema d’audímetres amb el qual es calcula quantes persones estan mirant la televisió. En el cas de Twitch, però, es calcula a través dels dispositius connectats i, per tant, el nombre de persones que estan mirant la pantalla encara en podrien ser més. L’altra diferència destacada, però, és que mentre que les audiències de televisió es limiten al públic d’Espanya, en el cas de Twitch el públic potencial és mundial, no entén de fronteres. L’èxit de la vetllada no s’entendria sense el seu organitzador, Ibai Llanos, que una vegada més ha trencat les barreres entre internet i els formats de la televisió convencional. Ja ho va fer amb les campanades, retransmetent partits de futbol o creant els seus propis programes d’entreteniment, però la Velada del año 2 va anar més enllà. A més de vendre totes les entrades en només uns minuts, l’espectacle va incloure actuacions musicals en directe d’artistes mundialment reconeguts, catifa vermella i una producció molt ambiciosa que va estar a l’altura. Això sí, els protagonistes van ser els lluitadors que van fer possible que es trenqués un rècord a base de cops de puny.