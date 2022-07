bombers i adf

L’onada recent d’incendis a la Catalunya central va ser combatuda amb èxit pels Bombers de la Generalitat i per les ADF, però va deixar al descobert que els Bombers ara apliquen un mètode de treball en el qual les ADF tenen un paper més secundari, i que aquest paper no havia estat consensuat amb elles; sembla que ni tan sols no havia estat correctament comentat. El resultat és que s’ha generat un important malestar entre les associacions de les nostres comarques, que recorden que el coneixement del territori és un actiu que encara dominen més que ningú, i que el capital de coneixement acumulat durant dècades no es pot deixar en un calaix. La posició oficial de Bombers, que ahir reiterava el seu director en una entrevista a aquest diari, és que les ADF continuen tenint un paper important i que s’hi compta plenament. Si és així, caldrà que les dues parts dialoguin serenament i sincerament de manera que hi hagi una plena entesa. La combinació encertada i incondicional dels seus esforços ha estat clau en molts moments, i ha de tornar a ser-ho.