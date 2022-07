Juny i sobretot juliol és època de festivals i, després de dos anys, o bé d’absència o bé a mig gas per la pandèmia, els certàmens musicals d’estiu a la Catalunya central han tornat i han exhibit múscul creatiu. És el cas dels veterans Catalunya Centre, a Puig-reig i a Castellbell i el Vilar, amb el retorn de les formacions internacionals, el Desfolca’t (a Calaf), que ha celebrat 30 edicions, i el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, que començarà aquest dijous i recupera els quatre concerts presencials d’abans de la covid. Aquest cap de setmana se celebra el Vilart i les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera i ha engegat el Festival de Música Antiga dels Pirineus i el longeu Francesc Viñas de Moià. I els propers dies arribaran els Festivals de l’Alta Segarra, El Test de microespectacles a Gironella i a Avinyó, l’Anòlia d’Igualada, el Campus Gospel de Rajadell, el Sons del Camí de Manresa, l’Stagnum, les Vesprades sota l’Alzina de Fonollosa... I el llistat no s’acaba. Sense oblidar la fornada de nova creació com l’Abadal Music Fest i el reestructurat Flames. No tots tindran el mateix èxit, però és un dels millors símptomes per a la recuperació del malmès teixit cultural.