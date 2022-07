Inés Arrimadas i el cas Pegasus

Poques entrevistes com la realitzada en el diari El Mundo del passat 29 de maig a la senyora Inés Arrimadas, presidenta del molt «liberal» partit de «Ciudadanos», deixen ben a les clares el seu tarannà polític profundament pervers i malèvol, així com el seu rabiós antinacionalisme i anticatalanisme.

I no és tant perquè a la dita entrevista defensi la supressió de l'article 2 de la Constitució en què s'afirma que Espanya està integrada per «nacionalitats i regions», un fet que, segons ella, ha estat utilitzat pels nacionalismes, com el català, amb la finalitat d'establir diferències entre els diferents territoris espanyols i poder, així, exigir «privilegis».

Ni tampoc per menystenir el PSC, acusant-lo, arran del seu suport a la llei del català, de ser «una màquina de destrucció de constitucionalisme a Catalunya» i de defensar que «cal tractar-lo com a tal, com un corcó per a l'Estat a Catalunya».

Ni tampoc per tractar d'«infamia» els indults als presos independentistes del «procés», o bé la destitució de la directora del CNI arran del tema de l'espionatge. Res de tot això!

El pitjor de tot plegat és la resposta que dona quan li pregunten si creu que s'han donat «explicacions suficients» sobre el cas «Pegasus», ja que es despenja amb paraules tan «democràtiques» com aquestes: «S'han donat explicacions a qui no calia donar-les-hi, als separatistes. A ells cal dir-los que mentre siguin una amenaça per a l'Estat se'ls investigarà». I no contenta amb tot això, encara hi afegeix tot seguit: «Jo els diria que posarem més recursos en el CNI per a investigar-los millor».

Tractar els separatistes com a «empestats» polítics, desposseïts de cap mena de drets, no només violenta els articles de la «seva» tan estimada Constitució, relatius, entre d'altres, a la llibertat d'expressió i d'associació polítiques, sinó que diu molt poc – més aviat res!– del caràcter presumptament liberal del seu partit. A l'època de la Inquisició, molt probablement, els hauria volgut cremar a la foguera per «heretges». Ara, però, s'ha de conformar en perseguir-los i espiar-los. Alguna cosa hem guanyat!

Un darrer consell a la senyora Arrimadas: davant l'hecatombe electoral que ha patit el seu partit a les darreres eleccions d'Andalusia, penso que podria aprofitar els seus antics vint-i-un diputats andalusos, que ara restaran a l'«atur», per posar-los al servei del CNI, amb ella, però, al capdavant, atesa la seva proverbial destresa a trobar espies, fins i tot, a sota de les pedres com en el cas dels anomenats «Espías del colegio», que, segons aquesta senyora, es dedicaven a «espiar», amagats darrere dels arbres, en quina llengua parlaven els nens als patis dels col·legis. Un treball d'observació de camp, convertit en el més pur espionatge, a l'estil «Stasi»! Una obra digna de la productora «Alucinaciones y Manipulaciones Ciudadanas & Asociadas»!