L’autoritarisme controla els cossos

L’autoritarisme comença amb el control sobre el cos de les dones. El patriarcat necessita controlar la concepció; per això coarta la llibertat de reproducció. Per això el populisme de dretes, assentat sobre una base dictatorial, considera el feminisme un enemic a abatre. Quan Hitler va ser elegit, va tancar les clíniques de planificació familiar i va declarar l’avortament un crim contra l’Estat. Mussolini va fer el mateix», escrivia la nord-americana Gloria Steinem, llegenda viva del feminisme.

El dret constitucional a l’avortament ja és història als EUA. El Tribunal Suprem més conservador dels últims vuitanta anys ha tombat el precedent establert per la sentència Roe contra Wade, que va donar el 1973 rang federal a la llibertat de les dones per interrompre l’embaràs. Es calcula que 26 dels 50 estats –els controlats pels republicans– derogaran el dret d’avortar, tot i que el 61% de la població global cregui que l’avortament ha de ser legal en totes o la majoria de les circumstàncies, segons publica el Pew Research Center.

La interferència en el dret íntim més íntim, en la salut i en les mateixes aspiracions de les dones s’utilitza com a carn de canó per aconseguir més polarització en la batalla política. Controlar els cossos de les dones per dividir, enverinar la societat i manipular-la millor. S’intenta frenar la revolució que està en marxa en aquest segle XXI, la de la igualtat, perquè, subordinant les dones, el vell món jeràrquic rebrota. El que s’apropia de les llibertats de les persones i del seu dret a decidir.

Si això passa al bressol de la democràcia moderna, a la vella Europa hem d’estar molt alerta i actuar. Deia la intel·lectual Simone de Beauvoir que l’opressor no seria tan fort si no tingués còmplices entre els oprimits. Vox, cada 8 de març, crida que l’esquerra ha convertit el feminisme en violència. I que la violència masclista no existeix. Així que l’acte més valent continua sent el de poder pensar per nosaltres mateixos en veu alta. I no cedir ni un centímetre del nostre poder.