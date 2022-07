Washington és lluny de Kíiv

Per molt que Pedro Sánchez anunciï un increment de la despesa militar a set anys vista, que segurament executarà un govern del PP a partir de l’any que ve (fins llavors Feijóo farà veure que està preocupat), i que altres governs europeus actuïn en una direcció semblant, la guerra d’Ucraïna derivarà cada cop més en un conflicte entre els Estats Units i Rússia en què els primers actuen a través de les forces regulars ucraïneses degudament armades i finançades. Només l’oncle Sam reuneix les dues condicions necessàries per plantar cara a Putin, a saber: els recursos econòmics i militars suficients i una direcció política que no s’ha de passar el dia negociant reticències internes com la Unió Europea. L’assemblea de l’OTAN d’aquesta setmana a Madrid ha deixat clar, per si algú ho dubtava, que el xèrif de la pel·lícula es diu Joe Biden. Ara bé, resulta que Rússia és al costat d’Ucraïna; de fet, la Rússia real ja arriba fins al front de guerra i inclou els territoris guanyats per les seves armes. En canvi, els Estats Units són a l’altra banda de l’Atlàntic; tant Washington com la base naval de Norfolk, d’on surten els portaavions, es troben a vuit mil quilòmetres en línia recta de Kíiv i a uns vuit mil cinc-cents de Donetsk. No hi ha dues guerres iguals i ara mateix ningú no es planteja enviar militars nord-americans a morir al Donbass, però val la pena recordar que a la guerra del Vietnam tant el govern de Hanoi com la guerrilla comunista del Vietcong tenien el suport de Rússia i de la Xina, que era allà al costat, proveint el necessari, mentre que els Estats Units, que feien costat al Govern de Saigon, eren a catorze mil quilòmetres. Tot i això, el fet determinant en la victòria de Ho Chi Minh va ser que els ciutadans estatunidencs es van cansar de la guerra, i els governants més bel·licistes no van dubtar gens a marxar cames ajudeu-me per quedar bé amb el canvi de rumb del poble sobirà. Un poble on avui el russòfil Trump encara té molta requesta. Convé no oblidar-ho.