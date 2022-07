La Flama del Canigó i la censura arriben a Súria

Un any més Súria ha rebut la Flama del Canigó i ha programat un seguit d’accions per celebrar la Revetlla de Sant Joan, la Diada Nacional dels Països Catalans. Un any més, també, l’actual alcalde de Súria, Albert Coberó, ha llegit i manipulat sense miraments i a la seva conveniència el manifest oficial.

Si fem una mica de cronologia, l’any 2019, pocs dies després d’haver pres possessió com a alcalde, va llegir un text que no tenia res a veure amb el manifest oficial. L’any 2020, a causa de la pandèmia, es va fer un acte amb una assistència molt restringida i no va transcendir el contingut del manifest que es va llegir.

Enguany s’ha permès la llicència d’esmenar el manifest escrit per l’intel·lectual i activista valencià Eliseu Climent. L’any passat, tal com es dedueix de la lectura d’ambdós textos, l’original i el modificat, publicats a la revista local El Salí, va censurar, retallar i manipular de forma intensa i flagrant el manifest escrit per l’activista i política de la Catalunya Nord, Daniela Grau. Així, per exemple, va substituir –i enguany també ho ha fet– la denominació «Països Catalans» per «territori», va suprimir termes com «nació» (referit a tots els territoris de parla catalana), «independentistes», «repressió», «compatriotes exiliats, empresonats i encausats», «confederació catalana», etc.

Des de la secció local d’Esquerra Republicana a Súria manifestem que aquest tarannà diu molt poc a favor de l’alcalde perquè denota una manca de respecte i un menyspreu tant cap als intel·lectuals que han escrit els diferents manifestos com també cap a les persones destinatàries. És una forma d’actuar que degrada la qualitat democràtica de les nostres institucions en la mesura que afecta un dret tan fonamental com el de la llibertat d’expressió. Un tarannà i una forma d’actuar autoritària i sistemàtica que, com hem tingut ocasió de constatar en aquests tres anys que portem de legislatura, també es pot fer extensiva a diferents àmbits i que afecta projectes crucials per al futur del nostre municipi de Súria, fent-ho evident el dia de la revetlla de Sant Joan, un dels dies més importants per la cultura catalana.