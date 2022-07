Jo vull la pau, però tu no

Ningú no vol la guerra però tothom la prepara... per si de cas. Va escriure Bertold Brecht: «Quan els de dalt parlen de pau, el poble pla sap que hi haurà guerra. Quan els de dalt maleeixen la guerra, ja estan escrits els fulls de mobilització». El Regne d’Espanya pertany a l’OTAN, una aliança de defensa mútua encapçalada pels Estats Units i regida per un Tractat que estableix: «un atac armat contra un o més [dels membres], que tingui lloc a Europa o a Amèrica del Nord, serà considerat com un atac dirigit contra tots ells». Si Rússia ataca Lituània, posem per cas, tota l’aliança, Espanya inclosa, es considerarà atacada i respondrà. Però l’OTAN no vol barallar-se amb els russos. En el «concepte estratègic 2022» aprovat la setmana passada a la cimera de Madrid s’hi llegeix: «L’OTAN no busca la confrontació i no suposa cap amenaça per a la Federació Russa. Continuarem responent a les amenaces i accions hostils russes d’una manera unida i responsable». Nosaltres som pacífics, però ells no ho son, tal i com s’estableix en el mateix document: «La Federació Russa és l’amenaça més important i directa per a la seguretat dels Aliats i per a la pau i l’estabilitat a la zona euro-atlàntica. Pretén establir esferes d’influència i control directe mitjançant la coacció, la subversió, l’agressió i l’annexió. Utilitza mitjans convencionals, cibernètics i híbrids contra nosaltres i els nostres socis. La seva postura militar coercitiva, la retòrica i la provada voluntat d’utilitzar la força per perseguir els seus objectius polítics soscaven l’ordre internacional basat en regles. Està modernitzant les seves forces nuclears». Alça! «Té com a objectiu desestabilitzar els països del nostre est i sud». Ospa, quin perill. «L’acumulació militar de Moscou, incloses les regions del Bàltic, el Mar Negre i el Mediterrani, juntament amb la seva integració militar amb Bielorússia, desafien la nostra seguretat i els nostres interessos». Amb un adversari tant pervers serà un miracle si no acabem a bufetades