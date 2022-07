President Serracanta

El nou projecte esportiu del Congost de Manresa es fonamenta en una presidència professionalitzada a través de Jordi Serracanta i un projecte esportiu ja amb trajectòria, en què Pedro Martínez és novament el pal de paller. Dilluns es va fer oficial la renovació del tècnic i ahir es va presentar el nou president de l’entitat. Serracanta trobarà un club en una situació econòmica que no passa per les angúnies d’anys passats, amb una base de direcció esportiva que en les darreres temporades, sobretot en la passada, han demostrat hi ha un gran coneixement del mercat. El secret dels equips és mirar amunt, treballant amb butxaca de pobre, però estructurant-se amb ambició per poder ser dels rics, algun dia. Tenir la mirada i l’estructura de l’equip pensada per no baixar de categoria no contribueix en res de positiu i només pot ser el preludi de molts patiments i de la pèrdua d’adhesions dels afeccionats. Serracanta ho té tot per demostrar, des de les habilitats en la gestió, com la gestió de grup, com la pèrdua de l’estigma polític que ara encara arrossega. Comença un viatge que serà apassionant.